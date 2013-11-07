Лига Европы: "Днепр" выиграл, "Черноморец" сыграл вничью

Днепропетровский "Днепр" выиграл дома матч четвертого тура Лиги Европы УЕФА у португальского "Пасуш-ди-Феррейра" - 2:0 и досрочно вышел в плей-офф - 1/16 финала, а одесский "Черноморец" в гостях поделил очки с болгарским "Лудогорецем" - 1:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это были матчи четвертого тура группового этапа соревнований.

В Днепропетровске хозяева поля имели ощутимое преимущество над аутсайдером элитной лиги португальского чемпионата. В каждом из таймов игроки "Днепра" забили по одному голу. В концовке первого тайма, на 44-й минуте бразилец Матеус открыл счет, а в середине второго тайма - на 66-й минуте - Евгений Коноплянка красивым ударом из-за пределдов штрафной площади удвоил преимущество своей команды.

Таким образом, "Днепр" в 4 матчах набрал 9 очков и, вместе с итальянской "Фиорентиной" (12 баллов), обеспечил себе место в плей-офф - 1/16 финала.

В свою очередь, одесский "Черноморец" сыграл вничью с болгарским "Лудогорецем", потеряв очередные два очка и еще более осложнив себе борьбу за место в плей-офф.

Голы в этом матче были забиты во втором тайме. На 47-й минуте счет открыли хозяева поля. Гол забил Жуниньо Кишада. а спустя 17 минут Алексей Гай забил ответный гол.

После четырех игр на счету "Черноморца" 4 очка и третье место в турнирной таблице. Одесская команда существенно отстает от болгар и голландского ПСВ из Эйндховена.

Как сообщал УНИАН, сегодня поздно вечером также состоится матч "Тун" (Швейцария) - "Динамо" (Киев).