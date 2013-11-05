Ахметов говорит, что нынешний чемпионат Украины - самый "вкусный" за 17 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер», об этом Ринат Ахметов заявил журналистам вчера вечером после открытой тренировки команды.

«Чемпионат очень интересный, очень «вкусный». Я семнадцать лет уже владелец клуба, президент клуба – я не помню такого чемпионата!», - сказал Ахметов.

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«Посмотрите: первое-второе разделяют «Металлист» и «Днепр» – имею в виду, по потерянным очкам. На третьем месте «Шахтер». Когда такое было? Такого я не помню. Но мне это не нравится! Я не люблю смотреть в спину. Я все-таки люблю смотреть в лицо. И хотелось бы, чтобы мы поменялись местами, и нам смотрели в спину. Но это нужно заслужить. Пока мы этого не заслужили», - добавил он.

Ахметов образно сравнил нынешнюю игру «Шахтера» в чемпионате с длительным ухаживанием за девушкой.

«Вы знаете, где-то в своих передачах Юрий Розанов – я его процитирую, может быть, чуть-чуть так, чуть-чуть не так – сказал: «Вы ухаживаете за девушкой. И она согласна. А вы говорите: «Давайте перенесем на следующий раз». Так вот, в прошлом году «Шахтер» уже в первом круге, в принципе, стал чемпионом. А в этом году и девушка не согласна, и «Шахтер» еще в раздумьях. Поэтому сегодня у нас такой процесс ухаживания и огромная интрига», - сказал президент клуба.

Однако, он подчеркнул, что «главное, чтобы в конце чемпионата эту интригу мы прошли с такой остротой, с таким достоинством, чтобы на выходе она была в наших руках. То есть золотые медали чемпионата Украины оказались в наших руках».