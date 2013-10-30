Матч "Черноморец"-"Днепр" сегодня не состоялся

На стадионе «Черноморец» официально объявили о том, что днепропетровский «Днепр» не сыграет сегодня с местными «моряками» в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины в связи с неприбытием на игру, пишет одесский сайт "Победа".

Напомним, самолет с «Днепром» на борту несколько раз безуспешно пытался приземлиться на одесской земле, но из-за тумана принят не был ни в Южной Пальмире, ни в Николаеве. Более того, были у днепрян проблемы и с посадкой в родном Днепропетровске.

30 октября в 19:45 футболисты «Черноморца» вышли на поле, официальные лица поединка зафиксировали неявку «Днепра», после чего было объявлено о том, что данная игра не состоится. Тем не менее, билеты на поединок «Черноморец» – «Днепр» будут действительны в следующих домашних поединках одесского клуба.

Решение ФФУ относительно судьбы матча "Черноморца" с "Днепром" пока отсутствует.