Старейший чемпион мира по боксу Хопкинс защитил свой титул

Спортсмен, выступающий в полутяжелом весе, единогласным решением судей одержал победу над немецким боксером Каро Муратом.

Мурат выглядел лучше в начале поединка, но по ходу встречи Хопкинс начал действовать более агрессивно. В седьмом раунде рефери Стив Смогер оштрафовал Мурата за нанесение ударов после команды «стоп». Других нарушений правил со стороны спортсменов замечено не было.

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Об этом сообщает специализированный портал Boxnews.com.ua.

Счет судейских записок: 117:110 и дважды по 119:108 в пользу Хопкинса.

Таким образом, Хопкинс останется самым возрастным чемпионом мира как минимум до 2014 года, когда ему предстоит очередная защита титула.