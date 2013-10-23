Блохин: Уже начитался, что если не выиграем у "Туна", то я уйду, как Буряк
Главный тренер "Динамо" Олег Блохин на пресс-конференции перед матчем "Динамо" - "Тун" заявил, что устал от вопросов об отставке.
Тренер "Динамо" считает, что не стоит сравнивать нынешний "Тун" с составом 2005 года. По его словам, от того «Туна» не сталось ни одного игрока.
Блохин заявил, что устал от параллелей, которые проводят журналисты между неудачами команды и проиграша "Туну" в 2005 году, после чего тренер Леонид Буряк ушел в отставку, сообщает dynamo.kiev.ua.
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"Уже начитался, что если не выиграем у «Туна», то я уйду, как Буряк. Что дальше? Что тут сравнивать? Каждую игру вы меня убираете. «Не выиграет Блохин, значит уйдет». Уже устал от этих вопросов и от того, что пишется на этот счет в прессе", - возмутился Блохин.
"Вы же не пишете, что тогда у «Туна» были проблемы с допингом, и полкоманды тогда ушло" - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, после встречи киевского «Динамо» с «Арсеналом» на послематчевой пресс-конференции тренер «Динамо» Олег Блохин признался, что в последнее время перестал читать прессу.