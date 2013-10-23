ФФУ приняла резолюцию против расизма

Как сообщили УНИАН в ФФУ, документ был принят на конференции «Футбол без проявлений ненависти и дискриминации» в рамках акции "Футбол против расизма в Европе", которая состоялась в Доме футбола.

Мероприятие прошло по инициативе Федерации футбола Украины и Восточно-европейского института развития при участии партнеров из ФИФА, УЕФА, ОПФКУ «Премьер-лига», ПФЛ и FARE.

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Конференцию открыл первый вице-президент ФФУ Сергей Стороженко, который отметил исключительную важность этой встречи в совместной борьбе с ненавистью и дискриминацией в футболе: "ФФУ приняла важные решения, которые открыли путь для совместной работы против расизма и дискриминации в футболе. Федерация имеет стратегию и вышла на путь, с которого сворачивать не собирается. Вспоминая слова президента УЕФА Мишеля Платини, хочу подчеркнуть, что лишь политика нулевой терпимости позволит нам освободить футбол от этого зла».

«Проблема существует. ФФУ полностью поддерживает общечеловеческие ценности, которые существуют в мире, - толерантность и взаимоуважение. Мы не принимаем никакого насилия в футболе и спорте в целом. Мы относимся с уважением ко всем тем, кто приходит на футбольные стадионы, и понимаем, что футбол, как спорт несет в себе конфликт за победу, но на стадионах не должно быть ненависти, дискриминации и расизма. Мы готовы и открыты к сотрудничеству со всеми, и в том числе - с FARE", - сказал Стороженко.

Представители ФФУ подчеркнули, что внесение в справочник FARE запрещенной украинской символики принято без обсуждения экспертной оценки и учета украинских ценностей.

Участники конференции рассмотрели вопрос важности толерантности и поделились опытом противодействия проявлениям нетолерантности на футбольных стадионах. С докладами выступили исполнительный директор ПФЛ Сергей Макаров, руководители Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований ФФУ Александр Чуваев и Борис Воскресенский, председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Премьер-лиги Сергей Бухаленков, экс-директор департамента "Евро-2012" Львовского городского совета Олег Засадный, а также председатель правления Восточно-европейского института развития Мридула Гош, представители посольств, дипломатических учреждений и другие.

Подведя итоги работы, участники конференции голосованием приняли Заключительную резолюцию "Футбол без ненависти и дискриминации" и решили главными задачами деятельности определить предупреждение проявлений дискриминации в футболе, воплощение в жизнь действенных механизмов, норм и правил, направленных на предотвращение возникновения дискриминации в футболе, внедрение информационной базы о привлеченных к ответственности лицах, а также налаживании сотрудничества с гражданским обществом и адаптации международных стандартов с учетом требований законодательства и нормативно-правовых актов ФИФА и УЕФА в сфере борьбы с дискриминацией.