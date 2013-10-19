Три украинца вышли во второй раунд чемпионата мира по боксу

Три украинских боксера выиграли свои бой первого раунда чемпионата мира по боксу, который в эти дни проходит в Алматы (Казахстан).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В супертяжелой весовой категории (+91 кг.) Егор Плевако в первом бою сошелся с израильтянином Абдалой Каданом, который не смог оказать достойного сопротивления. После серии атак украинца Кадану был присужден технический нокаут во втором раунде.

В свою очередь, в весовой категории до 56 кг. Николай Буценко сошелся с шотландцем Джозефом Хэмом, выиграв у того по очкам, единогласным решением судей – 3:0 (30:27, 29:28, 29:28).

Выиграл свой бой и Дмитрий Митрофанов. В весовой категории до 75 кг. он боксировал с Хуаном Патино из Венесуэлы и также выиграл по очкам, единогласным решением судей – 3:0 (30:26, 29:28, 29:27).

Таким образом, уже четыре украинских боксера из семи вышли во второй раунд соревнований. Ранее победу в стартовом бою одержал Денис Лазарев. Еще три спортсмена проиграли в первом же раунде.

Еще два представителя сборной Украины проведут свои бои первого круга соревнований позже.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по боксу в Казахстане продлится до 26 октября.