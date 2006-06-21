Завершился матч Кот д`Ивуар – Сербия и Черногория

В Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Кот д`Ивуар и Сербии и Черногории.

Сербы-черногорцы повели в счете уже на 10-й минуте. Деян Станкович выполнил длинный пас из глубины, Никола Жигич избежал офсайда и легко переиграл вратаря Бубакара Барри. 1:0.

До 2:0 прошло десять минут (автор гола Саша Илич).

Пенальти за игру рукой и желтую карточку (хорошо, что не красную – рука была умышленной) получил на 37-й минуте Милан Дудич. Бить пришлось дважды – первый гол Диндане точно в нижний левый угол (при вратаре, лежащем справа) судья не засчитал, поскольку один из ивуарийцев за секунду до удара пересек линию штрафной. Однако второй удар был ксерокопией первого – 2:1.

На 42-й минуте Аруна Диндане, хорошо выходя на вратаря, упал в борьбе, но вместо пенальти добился желтой карточки за симуляцию.

С 45-й минуте Сербии и Черногории предстояло играть в меньшинстве: Альберту Надю, вышедшему на 16-й минуте, получаса хватило, чтобы собрать два “горчичника” от мексиканца Марко Родригеса.

Между тем “слоновая кость” наращивала давление, хотя на 57-й минуте сербы провели неплохую контратаку. На 62-й минуте Аруна Коне почти забил - мяч пролетел рядом со штангой. На 66-й Диндане опасно бил головой, снова рядом со штангой. Ивуарийцам не везет в третьем матче подряд.

67-я минута 2:2! Ивуарийцы добились своего. Дубль Диндане – он откликнулся на передачу Кейта с правого фланга.

А вот уже 3:2 – впереди Кот д`Ивуар! 87-я минута - второй в этом матче пенальти, и его реализовал Бонавентур Калу.