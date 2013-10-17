"Будівельник" проиграл первый матч Евролиги

В столичном Дворце спорта завершился матч баскетбольной Евролиги, в котором киевский "Будівельник" проиграл турецкому "Фенербахче" со счетом 84:102

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был дебютный матч украинской команды в самом престижном баскетбольном клубном турнире Европы.

Киевляне на равных противостояли опытному сопернику из Стамбула на протяжении трех четвертей. Проиграв первую с минимальной разницей в три балла (15:18), "строители" выиграли второй период (28:23) и третий (34:30), получив перевес в счете в 6 баллов.

Впрочем, в концовке команде не хватило опыта игр в главном баскетбольном турнире Европы. Турецкий клуб явно прибавил, а киевляне не могли справиться со скоростью оппонентов, допуская ошибки в защите. За четыре минуты до конца игры киевляне уже проигрывали со счетом 79:85, позволив сопернику в заключительной четверти создать преимущество в 12 очков.

В итоге матч закончился с разницей "-18" очков.

Таким образом, киевляне проиграли первый матч группового турнира, который будет состоять из 10 туров. В группе 6 команд, которые сыграют в два круга.