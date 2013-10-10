Харьковские фанаты пообещали вести себя вежливо на матче Украина-Польша

Харьковские футбольные фанаты обещают не использовать файеры и запрещенную символику во время матча отборочного этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Польши, который пройдет завтра, 11 октября, на стадионе «Металлист» в Харькове.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель харьковского движения фанатов Ярослав Марченко.

«Нет! Файеры мы не будем использовать. То есть массово нигде ничего не будет использоваться. В целом мы поддерживаем (просьба не использовать – УНИАН), и то, что касается свастик, цифры «88». Мы сами против проявлений расизма, нацизма и фашизма, всевозможных дискриминаций и любых других «-измов»», - заявил Марченко.

В то же время он подчеркнул, что красно-черный флаг является символом освободительной борьбы украинского народа и его использование никем не запрещено.

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«Что касается портретов (руководителей освободительного движения на западной Украине Степана Бандеры и Романа Шухевича – УНИАН), я не знаю. А красно-черные флаги не запрещены, их нет в списке запрещенного. Красно-черный флаг – это нормальное явление. Он не означает ни расизма, ни нацизма, ни фашизма. Это знак освободительной борьбы украинского народа. Нет в этом ничего. Главное потому, что он не запрещен. Если бы его запретили, тогда, пожалуйста. Мы против всего запрещенного», - сказал представитель фан-движения.

Марченко также выразил мнение, что будет неправильно запретить приносить на стадион красно-черные шарфы с надписями «Слава Украине».

«Красно-черная роза «Слава Украине – Героям слава» продается на каждом лотке с атрибутикой. Я убежден, что на всем стадионе будет только таких шарфов несколько тысяч. Как будет, мне интересно, если их запретят: их будут снимать или людей не будут допускать? Это неправильно! На нем изображен герб Украины и красно-черными буквами написано «Слава Украине». Их носят даже не фанаты, обычные люди», - отметил он.

По мнению фаната, если будет истерия вокруг этого и начнут запрещать, то это может наоборот спровоцировать беспорядок.

«Но если человек идет в футболке со свастикой, конечно, его нужно остановить», - подчеркнул он.

Марченко выразил убеждение, что матч в Харькове пройдет без провокаций и любых технических неполадок.

«Я думаю, все будет спокойно, все будет нормально. Харьков культурный город, мы, «Металлист», постоянно принимает матчи разных уровней, свет у нас не выключается и все в порядке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Харькове состоится отборочный матч к финальной части Чемпионата мира по футболу между сборными командами Польши и Украины. Находясь в Кракове, Янукович пригласил Президента Польши прибыть в Харьков и вместе посетить этот матч.

При этом, по словам председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, во время матча сборных будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Сегодня, 10 октября, Федерация футбола Украины и футбольный клуб «Металлист» обратились к болельщикам с просьбой отказаться от пиротехники и баннеров с оскорбительным содержанием на матче Украина – Польша.