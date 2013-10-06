Украинские волейболисты вышли в третий раунд отбора ЧМ-2014

Мужская сборная Украины по волейболу вышла в третий раунд отборочного турнира чемпионата мира по волейболу-2014, попав в тройку сильнейших команд второго этапа.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на турнире в Голландии украинцы выиграли четыре матча из пяти.

Сегодня, в заключительном матче второго раунда отборочного турнира, команда Украины обыграла сборную Израиля, имея по ходу матча проблемы лишь в первом сете – 28:26, 25:11 и 25:14.

Таким образом, сборная Украины набрала 12 очков в этом турнире и заняла первое место. Второе место на счету команды Нидерландов, третье - у сборной Белоруссии. Согласно регламенту, в следующий этап соревнований выходят три команды из шести.

Чемпионат мира по волейболу состоится в Польше в 2014 году.