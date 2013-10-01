Депутат требует срочно принять закон об обеспечении порядка на футбольных матчах

Об этом депутат заявил агентству, комментируя решение Дисциплинарного комитета Международной федерации футбола о санкциях в отношении Украины вследствие противоправных действиях болельщиков во время отборочного матча на Чемпионат мира 2014 года Украина - Сан-Марино.

Как отметил депутат, сегодня в мире украинский футбол ассоциируется со словами "насилие", "расизм", "неонацизм". "Хотя еще недавно на международной арене знали об Украине как о футбольной Мекке восточной Европы, стране, давшей Блохина, Баля, Шевченко, Лобановского, родине высочайшей толерантности и гостеприимства на Евро-2012", - заявил Колесниченко.

"Безусловно, решение ФИФА сурово и жестоко, но не совсем рационально. Ведь УЕФА наказало не только группку неонацистов на фансекторе красивейшего Львовского стадиона, но и всех украинских болельщиков, и, возможно, всю страну – учитывая принципиальную важность поединка с Польшей в борьбе за выход в финальную стадию Чемпионата мира. Но столь высокая суровость как раз обусловлена отсутствием эффективных практических действий по борьбе с расизмом и неонацизмом со стороны многих профессиональных клубов, ФФУ и органов охраны правопорядка, непринятием необходимых законодательных норм», - убежден депутат.

При этом Колесниченко напомнил, что он как депутат совместно со специально созданной рабочей группой (ФФУ, ПФЛ, футбольные клубы) еще в конце 2011 года подготовил проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно обеспечения общественного порядка и безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей) №9662. Он отметил, что "данный законопроект четыре раза попадал в повестку дня сессий VI созыва ВР и столько же раз откладывалось его рассмотрение. Ведь есть силы, заинтересованные в росте экстремизма во время проведения футбольных матчей в Украине, дискредитации нашей национальной сборной по футболу и всей футбольной Украины на международной арене".

Парламентарий подчеркнул, что внесенный им уже в этом созыве парламента проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" (относительно обеспечения общественного порядка и безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей) №2275 от 11 февраля 2013 г. уже рассмотрен и поддержан профильным комитетом Верховной Рады.

В частности, сообщил депутат, законопроект запрещает болельщикам и зрителям проносить на территорию спортивного сооружения и использовать огнестрельное оружие; бросать в сектора, на футбольное поле, беговые дорожки пиротехнику и другие легковоспламеняющейся вещества; проносить и употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво с содержанием доли спирта более 3,5 промилле. Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение правил поведения; скандирование высказываний ксенофобского, расистского, антисемитского, дискриминационного характера или демонстрацию плакатов, баннеров, флагов, других носителей. Также законопроект предусматривает наличие в судебных учреждениях на период проведения международных соревнований под эгидой ФИФА, УЕФА, ФФУ дежурных судей, уполномоченных на рассмотрение дел о нарушении общественного порядка и безопасности до, во время и после спортивных соревнований.

"Проект должен в кратчайшие сроки быть рассмотрен в сессионном зале и принят. Тогда и ФИФА, и УЕФА увидят реальные шаги в борьбе с негативными явлениями на футболе, и, возможно, пересмотрят свой жесткий подход к Украине", - сообщил он.

Колесниченко уверен, что проблема с массовыми беспорядками на футбольных стадионах должна быть решена. "И решением этого является в первую очередь создание на законодательном уровне условий для предупреждения всех форм насилия и противоправных поступков до, во время и после футбольных матчей", - заявил депутат.

В противном случае, убежден Колесниченко, это грозит уничтожением будущего футбольной Украины на международной арене и ужесточением санкций вплоть до лишения Украины права на участие в любых соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Как сообщалось, Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наказать украинскую сборную по футболу из-за недостойного поведения болельщиков во время матча «Украина - Сан-Марино» в г. Львове, путем проведения ближайшего матча Украина-Польша (11 октября в г. Харьков) без зрителей - при пустых трибунах. Более того, стадион «Арена Львов» дисквалифицирован на 5 лет и не сможет принимать матчи сборной Украины до 2018 года включительно; а Федерация футбола Украины оштрафована на 45 тысяч швейцарских франков. ФИФА также предупредила Украину о самых жестоких санкциях, которые последуют в случае отсутствия адекватной реакции на распространение неонацизма и расизма на украинских стадионах.