Владимир Кличко всегда хочет драться только с лучшими - тренер

Как заявил Бэнкс в интервью британскому журналу Boxing News, "Владимир всегда хочет драться только с лучшими, и с Поветкиным он сразится именно потому, что Александра называют самым лучшим, самым сильным соперником, потому что у него нет поражений".

По теме: Команда Кличко показала видео подготовки к поединку с Поветкиным (видео)

Говоря о возможных будущих соперниках Кличко, Бэнкс предположил: "Можно просканировать дивизион: возвращается Чисора, и он выглядит хорошо. Хэй и Фьюри – хорошие соперники, Брайант Дженнигс тоже. Крис Арреола также возвращается, а у Деонтея Уайлдера вообще один из лучших рекордов в истории супертяжелого дивизиона в плане нокаутов. Владимир хочет драться со всеми сильнейшими".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко – Поветкин состоится 5 октября в Москве, в спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця".