СМИ: Блохину выдвинули ультиматум

Главный тренер киевского "​​Динамо" Олег Блохин скоро может искать новую работу, сообщает "Чемпион", ссылаясь на источник в столичном клубе.

Конкретное намерение Игоря Суркиса избавиться от Блохина появилось после разгрома киевлян в Харькове, а поражение от "Генка" добавило уверенности, что нужно вносить изменения в тренерский штаб. Кроме того, на Суркисов давят новые спонсоры клуба, которые требуют освободить Блохина.

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По информации источника, Суркис лично сам не хочет увольнять Блохина и ждет, пока тренер подаст в отставку. После игры с "Генком" Блохину намекнули, что еще одна потеря очков в ближайших матчах, будь то в чемпионате Украины или в Лиге Европы, станет для него последней в должности главного тренера.

Сейчас Суркис взял время на поиски замены Блохину. Инвесторы команды хотят видеть у руля "Динамо" иностранного тренера. В связи с этим в СМИ назывались фамилии Магата и Шаафа. Среди кандидатур на пост тренера "Динамо" называется и наставник "Черноморца" Роман Григорчук. Согласно контракту тренера, он может оставить одесский клуб в любой момент за отступные в 1 млн долларов.

Напомним, футболисты киевского "​​Динамо" проиграли матч первого тура основного этапа Лиги Европы УЕФА бельгийскому " Генке " со счетом 0:1.