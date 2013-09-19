СМИ: В «Динамо» задумались о замене Блохина

Позиции Олега Блохина после 0:3 от "Металлиста" серьезно пошатнулись, несмотря на заявление гендиректора "Динамо" Резо Чохонелидзе о хорошей работе Блохина. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на источник в клубе.

"Не исключаю, последняя капля была в Харькове. Зимой возможно все. Как варианты рассматриваются немцы Шааф и Магат", - заявил источник, отвечая на вопрос,может ли возможная неудача в ЛЕ стать последней каплей терпения для руководства "Динамо".

Официально, клуб это опровергает. "Когда нет доверия президента, нужно писать заявление. Но я очень благодарен ему за поддержку, - заявил на днях Блохин. «Накануне у нас был разговор с командой, он назрел. Думаю, после него все должно быть хорошо», - сообщил он. Как признался тренер, его мечта - 14 мая в Турине сыграть в финале Лиги Европы.