"Донбасс" впервые проиграл в новом сезоне КХЛ

В Донецке завершился матч третьего тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором "Донбасс" проиграл московскому ЦСКА - 1:4.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра проходила на фоне успешного старта дончан в новом сезоне - двух побед ранее.

Третий матч "Донбасс" также начал весьма успешно, открыв счет уже на 8-й минуте. Гол забил Лукаш Кашпар. Люк Робитайл у себя в зоне поборолся и выложил отличный пас направо под синюю линию на Лукаша Кашпара. Тот вошел в зону, сместился в центр, усыпил бдительность вратаря, показав намерение отдать налево, но бросил из-под защитника.

Впрочем, после этого забивал только ЦСКА. В середине первого периода Игорь Григоренко сравнял счет, во второй 20-минутке Григоренко уже вывел свою команду вперед, а в третьем периоде москвичи отличились дважды. На 53-й минуте отличился Брэндон Рид, а за несколько секунд до конца игры пустые ворота хозяев поразил Яков Рылов.

Таким образом, команда набрала 5 очков из 9 возможных, выиграв один матч в основное время и один в овертайме, а также проиграв сегодня в основное время.

Следующую игру "Донбасс" проведет 12 сентября также на своей площадке - против рижского "Динамо".