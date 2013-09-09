Британский журналист: наши фаны в Киеве танцевали на столах

«Киев – фантастический город, очень культурный и приветливый. У многих фанатов остались приятные воспоминания от прошлогоднего визита сюда. Что касается вчерашнего происшествия. Английские болельщики танцевали на столах, так что боюсь, возможна реакция, если провокации будут и дальше», - написал Уайт в Твиттере.

Кроме того, участники переписки в твиттере сообщили, что в нападении на англичан участвовали фаны ФК "Динамо Киев". об этом написал пользователь CFC Cathy, ссылаясь на слова английского фана, которого ударили по голове бутылкой.

Как сообщал УНИАН, драка произошла 8 сентября в 21.00. На летней площадке одного из кафе на Крещатике около 30 человек напали на десятерых футбольных фанатов из Великобритании. Нападавшие прятали под капюшонами свои лица и имели при себе ножи.

Скорая помощь госпитализировала в больницу троих иностранцев: у одного из них – рана от удара ножом, у другого – разбита голова от удара бутылкой, у третьего – сильные ушибы.