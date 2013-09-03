Перед матчем с Украиной сборная Англии потеряла еще троих футболистов

Об этом сообщил сайт телеканала Sky Sports.

По данным телеканал, Даниэль Старридж, забивший три победных гола за "Ливерпуль" в стартовых трех матчах английской Премьер-лиги, получил мышечную травму и рискует пропустить минимум матч с Молдовой.

Защитник Стивен Коукер, который был вызван в сборную из-за травм Фила Джонса и Глена Джонсона, также пропустил тренировку из-за травмы, полученной в матче последнего тура.

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Наблюдал со стороны за тренировкой сборной и полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир, у которого проблемы с желудком.

Ранее также появилась информация, что сборная Англии из-за травм потеряла Уэйна Руни, Фила Джонса и Глена Джонсона.

Как сообщал УНИАН, сборная Англии готовится к матчам отборочного цикла чемпионата мира-2014, которые пройдут 6 и 10 сентября. Англичане сыграют против Молдовы и Украины.