СМИ: Из-за Рабиновича новый владелец «Арсенала» готов отказаться от клуба

К подобному шагу он прибегнет в случае, если бывший владелец команды Вадим Рабинович не передаст ему пакет клубных документов, сообщает портал football.ua.

В частности, Онищенко заявил: "Проблемы действительно имеются. Есть один вопрос неприятный... Мы уже который месяц ждем получения документов от предыдущего руководства клуба, конкретно - директора Вадима Рабиновича. Увы, их не получаем. Это те документы, без которых я не могу стать полноправным президентом клуба".

Также президент "Арсенала" добавил: "Не вижу смысла инвестировать деньги, если до сих пор нет ясности. В этом вся проблема. Недавно отправил бывшим владельцам очередное письмо. Поглядим. Жду еще неделю, если все останется по-прежнему - придется отказываться от клуба".

В свою очередь Вадим Рабинович на просьбу прокомментировать ситуацию ответил односложно: "Я не занимаюсь футболом".

Как сообщал УНИАН, смена руководства в столичном ФК "Арсенал" произошла в феврале 2013 года. После продолжительного кризиса в клубе бизнесмен и народный депутат от Партии регионов Онищенко заявил, что готов выкупить ФК у прежних владельцев. Позднее он официально вступил в должность президента клуба.