Распродажа: Самуэль Это’О уходит из Анжи в Челси

Переход 32-летнего камерунского форварда станет частью сделки о трансфере еще одного игрока "Анжи" - бразильского полузащитника Виллиана, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на британское издание "Дэйли телеграф".

"Челси" заплатит за Это’О около 2 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Манчестер юнайтед", который состоится в понедельник.

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В начале августа руководство "Анжи" решило разработать новую долгосрочную стратегию развития. Бюджет будет сокращен на 50-70 млн долларов в год, поэтому состав сейчас покидают многие дорогостоящие игроки. Лассана Диара и Мубарак Буссуфа перешли в "Локомотив", Жоао Карлос - в "Спартак", Игорь Денисов, Юрий Жирков и Александр Кокорин - в "Динамо", а Олег Шатов отправился в "Зенит".