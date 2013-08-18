Украина будет претендовать на проведение юношеского Евробаскета в 2014 году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков на пресс-конференции, посвященной проведению в Киеве юношеского Чемпионата Европы по баскетболу.

Волков отметил, “проведение юношеского Евробаскета среди 16-летних спортсменов, который завершается сегодня, стал ценным опытом для Украины. Турнир оправдал надежду, а украинские болельщики впервые вживую увидели 16 лучших кадетских сборных старого мира. Как баскетболист, я никак не ожидал такого высокого уровня, который продемонстрировали ребята. К сожалению, не сумела попасть в восьмерку лучших сборная Украины. Но свою главную турнирную задачу команда в целом выполнила. К тому же в нашей команде появился настоящий лидер, которым, безусловно, стал Святослав Михайлюк”.

Также итоги турнира подвел директор Евробаскета Маркиян Лубкивский.

“Матчи юношеского Чемпионата Европы по баскетболу в Киеве посетили более 23 тысяч зрителей. Это наивысший показатель в истории турнира, который проводится с 1971 года. Каждый день мы реализовывали около 3,5 тысяч билетов. Такие турниры, это, в первую очередь, социальные мероприятия. Кроме обычных зрителей, на чемпионате побывало много детей и подростков из многодетных семей, которые кроме подарков и позитивных эмоций, получили пример того, к чему нужно стремиться, на какие жизненные ценности ориентироваться. Благодаря сотрудничеству фонда ЮНИСЕФ местный организационный комитет вовлек в турнир много детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей и детей с особыми потребностями”.

Подводя итоги турнира, генеральный директор ФИБА-Европа Камил Новак отметил: “Этот турнир стал первым подготовительным шагом к Евробаскету-2015, который состоится в Украине. Очень трудно делать прогнозы до окончания соревнований, но уже сейчас могу отметить, что уровень организации очень высок. Это отнюдь не вежливость, - организаторы этого соревнования очень высоко подняли планку для будущих организаторов юношеских чемпионатов. Благодарю Федерацию баскетбола Украины, оргкомитет, правительство Украины и лично вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула за прекрасные соревнования и очень хорошо использованный опыт футбольного Евро-2012. Я с нетерпением жду сегодняшнего финала”.

Как сообщал УНИАН, юношеский Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Киевском дворце спорта с 8 по 18 августа.