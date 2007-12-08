Результаты матчей 1/4 Кубка Украины

Завершились два матча 1/4 Кубка Украины. Динамо на стадионе им. Лобановского в Киеве обыграло Таврию со счетом 3:0.

Динамо с первых секунд бросилось реабилитироваться за унизительное поражение в Симферополе. И надо сказать небезуспешно: уже на второй минуте матча Нинкович навесил с левого фланга в центр штрафной, где Бангура ударом головой отправил мяч в угол ворот Козаченко. После гола киевляне продолжили натиск, стремясь увеличить счет. Таврия постепенно пришла в себя и периодически «огрызалась» контратаками. На перерыв команды ушли при уже при счете 2:0 – на 39 минуте Гусев крученым ударом метров с 25-ти вогнал мяч под перекладину. Не успел затихнуть свисток судьи, возвестивший о начале второго тайма, как Динамо еще раз огорчило южан. Пенальти, заработанный Гусевым в довольно спорном моменте, четко реализовал Бангура. Сдаваться симферопольцы не собирались, однако их усилий не хватило для воплощения в забитые голы.

В другом матче донецкий Шахтер обыграл полтавскую Ворсклу с аналогичным счетом 3:0. Счет на 55 минуте открыл Чигринский. На 77 минуте за игру рукой Чижов заработал вторую желтую карточку и ушел с поля, а Ворскла получила второй мяч в свои ворота – с одиннадцатиметровой отметки был точен Рац. И уже под занавес игры свой шанс не упустил Фернандиньо, который был первым на добивании.

Таким образом, киевляне первыми проходят в полуфинал, а Шахтеру еще предстоит ответная игра в Донецке.

Кубок Украины ¼ финала Динамо – Таврия 3:0 (первый матч 0:2)

Голы: Бангура 2, 48; Гусев 39

Ворскла – Шахтер 0:3

Голы: Чигринский 55, Рац 77, Фернандиньо 89