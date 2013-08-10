Янукович поздравил украинскую фехтовальщицу со званием чемпиона мира

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Ольгу Харлан с завоеванием золотой медали в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира 2013 года по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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«В напряженной борьбе в финале Вы уверенно одержали победу, что свидетельствует о Вашей личной мастерство и профессионализм. Будьте и в дальнейшем для наших спортсменов ярким примером настойчивости в покорении спортивных вершин во имя Украины », - говорится в поздравлении.

Янукович пожелал спортсменке счастья, здоровья и новых достижений.

Как сообщает РИА Новости, в финале Харлан победила россиянку Дьяченко со счетом 15:12.