Главный тренер юношеской сборной Украины назвал состав на Евробаскет

Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины, в состав команды попали игроки четырех клубов.

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Полный список игроков выглядит следующим образом. Защитники - Виталий Зотов, Антон Мусиенко, Игорь Стародуб (все - БК Донецк), Кирилл Марченко (Химик), Владимир Потапенко, Иван Ткаченко (оба - Черкасские Мавпы); форварды - Виталий Шибель (Химик), Ростислав Лунский, Святослав Мыхайлюк (оба - Черкасские Мавпы), Сергей Павлов (БК Донецк); центровые - Дмитрий Березкин (Азовмаш), Анатолий Хитов (БК Донецк)

Напомним, соперниками нашей сборной по первому этапу Евробаскета будут Латвия, Италия и Хорватия. Уже завтра украинцам предстоит сыграть первый матч турнира против сборной Латвии. Начало игры в киевском Дворце Спорта – в 21.30.

Как сообщал УНИАН, юношеский чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Киев с 8 по 18 августа.