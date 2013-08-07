Главный тренер юношеской сборной Украины назвал состав на Евробаскет
Главный тренер юношеской сборной Украины по баскетболу Виталий Усенко назвал имена 12 игроков, которые представят страну на домашнем чемпионате Европы.
Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины, в состав команды попали игроки четырех клубов.
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Полный список игроков выглядит следующим образом. Защитники - Виталий Зотов, Антон Мусиенко, Игорь Стародуб (все - БК Донецк), Кирилл Марченко (Химик), Владимир Потапенко, Иван Ткаченко (оба - Черкасские Мавпы); форварды - Виталий Шибель (Химик), Ростислав Лунский, Святослав Мыхайлюк (оба - Черкасские Мавпы), Сергей Павлов (БК Донецк); центровые - Дмитрий Березкин (Азовмаш), Анатолий Хитов (БК Донецк)
Напомним, соперниками нашей сборной по первому этапу Евробаскета будут Латвия, Италия и Хорватия. Уже завтра украинцам предстоит сыграть первый матч турнира против сборной Латвии. Начало игры в киевском Дворце Спорта – в 21.30.
Как сообщал УНИАН, юношеский чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Киев с 8 по 18 августа.