ФК «Карпаты» должны заплатить игроку 600 тысяч евро компенсации

Палата по разрешению споров Федерации футбола Украины приняла решение о взыскании с футбольного клуба "Карпаты" (Львов) задолженности и компенсации в пользу игрока команды Кристобаля Маркеса за нарушение условий контракта .

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Как говорится в сообщении юридической фирмы ЕПАП, представлявшей интересы футболиста, клуб выплатит Маркесу 600 тыс. евро.

Также Палата по разрешению споров своим решением досрочно расторгла контракт по причине его нарушения со стороны ФК «Карпаты», предоставив Кристобалю Маркесу статус «свободного агента».

Вместе с тем, это решение не окончательное. Оно может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.