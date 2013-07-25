Украинки выиграли два «золота» на чемпионате Европы по стрельбе

В Осиеке (Хорватия) проходит чемпионат Европы по стрельбе из малокалиберного оружия, где сегодня украинки завоевали две золотые награды первенства.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в стрельбе стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 м из положения лежа наши спортсменки были сильнейшими и в личном первенстве, и в командном зачете.

Наталья Калныш в личном первенстве набрала 597 очков, опередив немку Рамону Гесслер (595) и Катю Вереш из Венгрии (593).

В команде Калныш вместе с Лесей Лескив и Ольгой Голубченко набрали 1767 очков. Столько же баллов оказалось на счету сборной Германии, но по дополнительным показателям украинки оказались выше в таблице. Третье место заняла команда Польши, набравшая 1764 очка.