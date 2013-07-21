Пилот Ferrari разбил болид «Формулы-1» в Москве (фото)

В Москве пилот команды Ferrari Камуи Кобаяши разбил болид класса «Формула-1» в ходе выставочных заездов Moscow City Racing. Об этом сообщает «Лента.ру» с места событий.

Гонщик разбил болид на мокрой трассе. Машину повело в отбойник, Кобаяши не справился с управлением и врезался в ограждение.

Болид серьезно поврежден, у него разбита правая передняя часть. Пилот в результате аварии не пострадал. Из-за инцидента заезды на Moscow City Racing временно прекращены.

Ранее 21 июля на подмосковной трассе Moscow Raceway под Волоколамском из-за плохих погодных условий разбился насмерть итальянский гонщик Андреа Антонелли.

Moscow City Racing — ежегодное автошоу, проводящееся у стен Кремля.