Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы

Определились соперники донецкого «Металлурга» и, возможно, одесского «Черноморца», на следующей стадии турнира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Металлург» сыграет с победителем пары «Кукес» (Албания) - «Сараево» (Босния и Герцеговина).

«Черноморец», если выиграет дуэль у молдавской «Дачии», станет соперником победителя пары «Црвена Звезда» (Сербия) – ИБВ (Исландия).Напомним, что первый матч «Черноморец» - «Дачия», состоявшийся накануне в Одессе, завершился со счетом 2:0 в пользу «Черноморца». Ответный матч пройдет 25 июля в Кишиневе.

Матчи третьего раунда состоятся 1 и 8 августа.