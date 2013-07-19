Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы
15:20, 19 июля 2013Спорт
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка
Определились соперники донецкого «Металлурга» и, возможно, одесского «Черноморца», на следующей стадии турнира.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, «Металлург» сыграет с победителем пары «Кукес» (Албания) - «Сараево» (Босния и Герцеговина).
«Черноморец», если выиграет дуэль у молдавской «Дачии», станет соперником победителя пары «Црвена Звезда» (Сербия) – ИБВ (Исландия).Напомним, что первый матч «Черноморец» - «Дачия», состоявшийся накануне в Одессе, завершился со счетом 2:0 в пользу «Черноморца». Ответный матч пройдет 25 июля в Кишиневе.
Матчи третьего раунда состоятся 1 и 8 августа.
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