Украинские спортсмены на Универсиаде увеличили число медалей до 60

На XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани состоялись очередные финалы в самбо, гребле и художественной гимнастике, где украинские спортсмены завоевали два серебра и две бронзы, увеличив таким образом количество наград до 60.

Как сообщает официальный сайт соревнований, серебряную награду в соревнованиях по самбо завоевала Инна Черняк.

В весовой категории до 52 кг украинская спортсменка уверенно дошла до финала, но в решающей схватке уступила Анне Харитоновой из России со счетом 0:2.

По теме: Россия досрочно победила в командном зачете Универсиады в Казани

Еще одну медаль в соревнованиях самбистов завоевал Михаил Иличук, который в весовой категории до 57 кг финишировал третьим, с бронзовой медалью. Украинец проиграл уже в первом раунде монголу Маралу-Эрдене Чимеддоржу, но затем выиграл утешительную схватку и бой за третье место у Руслана Анкуда из Беларуси – 8:2.

В гребле на байдарках и каноэ серебро завоевала мужская команда четверка-каноэ на дистанции 500 метров. Команда в составе Виталий Вергелес, Денис Камерилов, Дмитрий Янчук и Эдуард Шеметило преодолели дистанцию за 1 мин. 38,868 сек., лишь 0,3 сек. проиграв россиянам. Третье место заняли гребцы из Узбекистана.

Юбилейную 60-ю медаль Универсиады в составе сборной Украины – бронзу - завоевала Анна Ризатдинова, финишировавшая третьей в соревнованиях по многоборью в художественной гимнастике. Украинка уступила в этих соревнованиях двум россиянкам – Маргарите Мамун и Александре Меркуловой. Еще одна украинка Алина Максименко финишировала четвертой.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 11 золотых, 23 серебряных и 26 бронзовых наград. Команда занимает пятое место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.