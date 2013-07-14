Гребцы принесли Украине 11-е золото Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, победы добилась мужская четверка-каноэ на дистанции 1000 м.

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Команда в составе Виталия Вергелеса, Дениса Камерилова, Дмитрия Янчука и Эдуарда Шеметило прошла дистанцию в 1 км за 3 мин. 37,89 сек. Они сумели на 0,6 сек. опередить четверку из России. Третье место заняли гребцы из Польши.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Украины 11 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовые награды – 50 медалей. Команда занимает 5-е место в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.