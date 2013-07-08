Трое украинских боксеров вышли в полуфинал на Универсиаде-2013

Как сообщает официальный сайт соревнований, в четвертьфинале участвовали семь украинцев.

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Денис Беринчик уверенно победил представителя Казахстана Айдара Амирзакова - 3:0. В полуфинале украинцу будет противостоять россиянин Раджаб Бутаев.

Дмитрий Митрофанов в упорном поединке вырвал победу у россиянина Артема Чеботарева – 2:1. Соперником Митрофанова по полуфиналу будет монгол Шинебаяр Нармандах.

Александр Гвоздик оформил выход в полуфинал убедительной победой над соперником из Южной Кореи Хенгю Кимом. В третьем раунде после третьего нокдауна судья остановил поединок. В итоге досрочная победа Гвоздика – ТКО R3. За выход в финал Гвоздик будет драться с белорусским боксером Михаилом Довгалевцем.

Выбыли из борьбы за награды Универсиады Александр Шепелюк, проигравший единогласным решением судей Ясурбеку Латипову из Узбекистана – 0:3, Дмитрий Руденко, не справившийся с монголом Отгондолаем Дорьянямбуу – 0:3, Геворг Манукян, уступивший россиянину Евгению Тищенко – 0:3 и Ростислав Архипенко, проигравший все три раунда и побывавший в нокдауне в третьем раунде в поединке с россиянином Магомедом Омаровым.

Полуфинальные поединки состоятся 9 июля.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.