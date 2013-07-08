Победитель Уимблдона перечислил все призовые на благотворительность

16:37, 08 июля 2013
Спорт
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Энди Маррей перечислил призовые за победу на Уимблдоне в фонд центра по изучению рака.

Маррей вошел в историю/ Фото: dailyrecord.co.uk

Британский теннисист Энди Маррей, накануне ставший победителем Уимблдона, перечислил 1,6 млн фунтов призовых центру по исследованию рака Ройал Марсден, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на британскую прессу.

Напомним, что в решающем матче вторая ракетка мира в трёх сетах переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 6:4.

Маррей стал первым британцем, которому удалось выиграть Уимблдон с 1936 года.

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