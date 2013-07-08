Победитель Уимблдона перечислил все призовые на благотворительность

Британский теннисист Энди Маррей, накануне ставший победителем Уимблдона, перечислил 1,6 млн фунтов призовых центру по исследованию рака Ройал Марсден, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на британскую прессу.

Напомним, что в решающем матче вторая ракетка мира в трёх сетах переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 6:4.

Маррей стал первым британцем, которому удалось выиграть Уимблдон с 1936 года.