Победитель Уимблдона перечислил все призовые на благотворительность
16:37, 08 июля 2013Спорт
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Энди Маррей перечислил призовые за победу на Уимблдоне в фонд центра по изучению рака.
Маррей вошел в историю/ Фото: dailyrecord.co.uk
Британский теннисист Энди Маррей, накануне ставший победителем Уимблдона, перечислил 1,6 млн фунтов призовых центру по исследованию рака Ройал Марсден, сообщает Чемпионат.com со ссылкой на британскую прессу.
Напомним, что в решающем матче вторая ракетка мира в трёх сетах переиграл серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5, 6:4.
Маррей стал первым британцем, которому удалось выиграть Уимблдон с 1936 года.
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