Украинские гребцы завоевали еще шесть наград Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, серебряными призерами стали мужская двойка парная (легкий вес) Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Также серебро завоевали двойка парная Иван Довгодько и Александр Надтока, двойка без рулевого Антон Холязников и Виктор Гребенников, восьмерка с рулевым Денис Черный, Станислав Чумраев, Иван Юрченко, Василий Завгородний, Виталий Цуркан, Иван Футрик, Дмитрий Михай, Анатолий Радченко и Владислав Никулин.

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Бронзовые медали завоевали Сергей Гуменный в одиночке и женская четверка без рулевой Катерина Шеремет, Илона Романеску, Евгения Нимченко, Дарина Верхогляд.

На данный момент в активе сборной Украины, с учетом вчерашнего дня, 11 медалей – одна золотая, шесть серебряных и четыре бронзовых. В общекомандном зачете команда занимает восьмое место. Лидером соревнований является сборная России.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.