Украинcкая теннисистка пробилась в третий круг юниорского Уимблдона

В одном из них 16-летняя украинка Ангелина Калинина одержала победу над ровесницей из Румынии Иоаной Лореданой Рошкой - 6:3, 6:4.

Как сообщает официальный сайт соревнований, теннисистки играли 1 час 8 минут. Посеянная организаторами турнира под 12-м номером Калинина сделала четыре брейка и дважды упустила свою подачу. За счет активных действий украинка выиграла 12 розыгрышей и допустила три двойных и 21 невынужденную ошибку. Румынка три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче, сделала 19 виннерсов при 30 невынужденных ошибках.

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За выход в четвертьфинал турнира Калинина поспорит с россиянкой Анастасией Комардиной.

Еще две украинки завершили выступление в первом круге, проиграв американкам. 16-летняя Виктория Лужкова уступила 18-летней Джейми Леб со счетом 6:7(3), 6:4, 3:6, а Елена Плоскина проиграла 15-й сеяной Луизе Кирико – 3:6, 6:1, 2:6.

Как сообщал УНИАН, Уимблдонский теннисный турнир в этом году проходит с 24 июня по 7 июля.