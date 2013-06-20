Донецкий "Металлург" прикупил двух бразильцев

Спортивный директор клуба Вардан Исраелян заявил, что "оба новобранца команды - известные игроки, которые уже длительное время выступают в Европе и могут в самое ближайшее время составить конкуренцию нашим футболистам. Александре – атакующий полузащитник, который умеет, как сделать нацеленную передачу, так и забить гол сам. Даниэль – центрфорвард. Важно, что он много забивает, надеемся, что его бомбардирские качества проявятся и в нашей команде".

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Алешандре Афонсо ранее защищал цвета "Сантоса" (Бразилия), "Марилии" (Бразилия), "Генка" (Бельгия), "Брюсселя" (Бельгия), "Сент-Труйдена" (Бельгия), "Паралимни" (Кипр), "Омонии" (Кипр) и АЕКа (Кипр). Контракт с донецким "Металлургом" подписан на 2 года.

В послужном списке Даниэля Родриго значатся бельгийские клубы низших дивизионов - "Гамме", "Ньюкеркен", "Рупель Бом" и "Волюве". Контракт с донецким "Металлургом" этот игрок подписал на 3 года (по схеме 1+2), сообщает сайт ФК «Металлург».