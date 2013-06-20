Шацких вернулся в киевский «Арсенал»

Как сообщает официальный сайт клуба, договор с новым-старым футболистом команды подписан по схеме 1+1 (1 год с возможностью продления еще на год по согласию сторон).

Отметим, что ранее Шацких за свою футбольную карьеру в «Арсенале» провел 83 матча и сумел забить в ворота соперников «красно-синих» 21 гол.