Шацких вернулся в киевский «Арсенал»
22:01, 20 июня 2013Спорт
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Футбольный клуб «Арсенал» (Киев) подписал контракт с бывшим капитаном команды Максимом Шацких.
Шацких подписал контракт
Как сообщает официальный сайт клуба, договор с новым-старым футболистом команды подписан по схеме 1+1 (1 год с возможностью продления еще на год по согласию сторон).
Отметим, что ранее Шацких за свою футбольную карьеру в «Арсенале» провел 83 матча и сумел забить в ворота соперников «красно-синих» 21 гол.
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