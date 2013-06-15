Украинские гребцы завоевали бронзовую медаль на чемпионате Европы

В заключительном, восьмом финальном заезде бронзовую медаль завоевал украинский экипаж четверки каноистов.

Как передает корреспондент УНИАН, украинская команда выступала в следующем составе: Виталий Вергелес, Денис Коваленко, Денис Камерилов и Эдуард Шеметило. Если на старте дистанции в 1000 м украинцы шли во второй группе участников, заметно отставая от лидеров, то во второй половине сумели обогнать многих.

При этом сборная Румынии, финишировала второй, украинцы догнать ее не сумели, проиграв лишь 0,130 секунды. Первое место на протяжении всей гонки уверенно удерживал экипаж из Беларуси, завоевавший золотую медаль.

Сегодня в финале выступал также Вадим Ципан. Но на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке он финишировал лишь девятым, отстав от победителя Мартина Фуксы из Чехии на 12,5 секунд.

В этом турнире сборная Украины выступает в ослабленном составе. В команде отсутствуют олимпийские чемпионы Юрий Чебан и Инна Осипенко-Радомская.

Чемпионат Европы в Португалии завершится 16 июня. В этот день пройдут еще 18 финалов в различных дисциплинах и на различных дистанциях.