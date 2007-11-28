Результаты 5-го тура Лиги чемпионов (расширенная)

Завершились 8 матчей Лиги чемпионов УЕФА в группах E, F, G и H.

Группа E. Штутгарт - Рейнджерс 3:2 (Какау 45+2, Пардо 62, Марика 85 - Адам 27, Фергюсон 70), Лион - Барселона 2:2 (Жуниньо 7, 80 пен. - Иниеста 3, Месси 58 пен.)

Теперь у Барселоны 11 очков, Рейнджерса и Лиона - по 7, а Штутгарт впервые получает очки, зато сразу три. За вторую путевку в группе 12 декабря Рейнджерс и Лион сойдутся в очном поединке.

Группа F. Динамо - Рома 1:4 (Бангура 63 – Пануччи 4, Вучинич 36, 78, Жюли 32), МЮ - Спортинг 2:1 (Тевес 61, Роналду 90+2 - Абел 21).

У МЮ - абсолютный результат, 15 очков, у Ромы - 10, у Спортинга - 4, у Динамо - 0. Последний игровой день в этой группе ничего не изменит.

Группа G. ЦСКА - ПСВ 0:1 (Фарфан 39), Интер - Фенербахче 3:0 (Крус 55, Ибрагимович 66, Хименес 90+2).

У Интера - 12 очков, Фенербахче - 8, ПСВ - 7, ЦСКА - 1. ПСВ еще может попасть в финал, выиграв у Интера, но должен уповать на победу ЦСКА над Фенербахче.

Группа H. Севилья - Арсенал 3:1 (Сейду Кейта 24, Луис Фабиано 34, Кануте 89 пен. - Эдуардо 11), Стяуа - Славия 1:1 (Бадя 12 – Шенкержик 78).

Группа исчерпала интригу: Севилья - 12, Арсенал - 10, Славия - 5, Стяуа - 1.

В среду состоятся матчи (в скобках - набранные очки):

Группа A. Бешикташ (3) - Олимпик (7), Ливерпуль (4) - Порту (8)

Группа B. Русенборг (7) - Челси (8), Валенсия (3) - Шальке-04 (4)

Группа C. Вердер (3) - Реал (8), Лацио (5) - Олимпиакос (5)

Группа D. Бенфика (3) - Милан (9), Селтик (6) - Шахтер (6)