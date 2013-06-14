Лужный продолжит тренировать Таврию

14 июня футболисты и тренерский штаб "Таврии" вышли из отпуска. Команда начинает подготовку к сезону-2013/14.

Как сообщил клубной пресс-службе генеральный директор "Таврии" Александр Бойцан, с 14 июня к выполнению своих обязанностей приступил и тренерский штаб Олега Лужного.

"Информация некоторых ресурсов о переменах в тренерском корпусе команды не соответствует действительности, — уточнил Александр Бойцан. — До 15 июня футболисты нашего клуба пройдут диспансеризацию. А уже с 16-го числа начнутся тренировки".

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Как рассказал Александр Бойцан, чуть позже приступят к работе опытнейшие полузащитники Максим Калиниченко и Сергей Назаренко. Они должны присоединиться к партнерам по команде 17 июня.

Напомним, чемпионат Премьер-лиги Украины сезона-2013/14 начнется, ориентировочно, 13 июля. В стартовом туре "Таврия" на своем поле примет луганскую "Зарю".