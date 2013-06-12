ФК Сталь (Алчевск) отказался от перехода в Премьер-лигу

Об этом сообщает сайт "Неделя".

Как заявил изданию президент футбольного клуба Константин Петров, отказ от участия в Премьер-лиге связан с несоответствием инфраструктуры клуба требованиям элитного футбольного дивизиона.

Вместе с тем, он подчеркнул, что решение остаться в Первой лиге принято руководством клуба ради болельщиков. Большинство из них не сможет увидеть игры любимой команды, если их будут проводить на другом стадионе.

"Наши спонсоры готовы оказывать клубу необходимую поддержку, которая позволит "Стали" соответствовать финансовой "фейр-плей" Премьер-лиги. Однако алчевский стадион, на котором играет "Сталь" и на который уже больше 50 лет приходят наши болельщики, требованиям высшего футбольного дивизиона не соответствует.", - объяснил президент клуба.

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"Он нуждается в широкомасштабной реконструкции, а она, в свою очередь, требует времени. Безусловно, можно проводить матчи на другом стадионе. Мы обсуждали возможность игры в Донецке на стадионе "Олимпийский". Но возникает вопрос: а для кого мы играем? Мы играем в первую очередь для наших, алчевских болельщиков, которые десятилетиями поддерживали нашу команду. Какой смысл проводить игры на другом стадионе, если большинство болельщиков "Стали" их не увидит? Это предательство и по отношению к команде, которая нуждается в поддержке своих фанатов, и по отношению к болельщикам", - уверен Петров.

Президент ФК "Сталь" заверил, что со спонсорами уже достигнуты договоренности о реконструкции стадиона "Сталь" и всей его инфраструктуры и приведении его в соответствие с критериями Премьер-лиги. По его словам, реконструировать стадион руководство клуба надеется в течение года. А затем, по мнению президента клуба, команда сможет принимать на своем поле лучшие коллективы страны.