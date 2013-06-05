Сборная Украины проиграла в финале турнира Лобановского

В Киеве завершился финальный матч Мемориала Валерия Лобановского, в котором сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч в Киеве проходил на следующий день после полуфиналов, на фоне большой физической нагрузки для игроков.

Стоит отметить, что сборная Украины накануне свой полуфинальный матч начала на полтора часа позже чем австрийцы, что несомненно сказалось на итоговом результате.

В первом тайме преимуществом владели хозяева поля. Подопечные Сергея Ковальца больше атаковали и владели мячом, но извлечь выгоду из своих моментов не сумели. А после перерыва уже гости перехватили инициативу и, в свою очередь, сумели воплотить перевес в гол. Очередная атака гостей завершилась точным ударом Тони Вастича на 79-й минуте – 1:0. В концовке игры украинцы пытались сравнять счет, но удары в исполнении Владислава Калитвинцева и Андрея Цурикова не достигли цели.

В параллельно проходившем матче за третье место сборная Чехии выиграла у команды Словении с таким же счетом – 1:0.