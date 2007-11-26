Перед жеребьевкой ЧМ-2010 был убит друг Франца Беккенбауэра

В пятницу 24 ноября в Дурбане (ЮАР) за два дня до жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года был застрелен друг президента Футбольного союза Германии Франца Беккенбауэра Питер Бургшталлер, пишет английское издание The Guardian. Первые сообщения об инциденте появились в понедельник 26 ноября.

Бургштеллер, который в прошлом был вратарем австрийского футбольного клуба "Зальцбург", прилетел в ЮАР по делам компании Soccerex, занимающейся спортивными спонсорскими программами. В Дурбане он встретился с Францем Беккенбауэром, который дал ему билет на жеребьевку ЧМ-2010, состоявшуюся 25 ноября.

Полиция ЮАР сообщает, что Бургшталлер стал жертвой ограбления, и преступники застрелили австрийца. Президент ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) Зепп Блаттер, комментируя произошедшее, подчеркнул, что убийство никак не связано с жеребьевкой, отмечает Лента.ру.

Блаттер отметил, что в любом городе, где проживают три с половиной миллиона человек, происходят преступления. Президент ФИФА привел в качестве примера швейцарский Цюрих, где 23 ноября была убита 16-летняя девушка.

Отметим, что 25 ноября в Дурбане у менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа был украден оставленный в гостиничном номере портфель. Бирхофф остался без паспорта и кошелька.