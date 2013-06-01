Три украинские легкоатлетки выступят на четвертом этапе "Бриллиантовой лиги"

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, в сектор для тройного прыжка, кроме украинок Саладухи и Князевой, выйдут, в частности, победительница предыдущего этапа колумбийка Катерина Ибаргуэн, одна из главнейших соперниц Саладухи в течение последних лет кубинка Ярхелис Савинье и британка Ямиле Алдама.

Украинка Ребрик будет соревноваться в секторе для метания копья. Потенциальными фаворитами соревнований в этом секторе станут россиянка Мария Абакумова и немка Кристина Обергфелль.

Этап "Бриллиантовой лиги" в Юджине состоится 1 июня.

"Бриллиантовая лига" - легкоатлетические соревнования, основанные в 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. «Бриллиантовая лига» заменила другую серию соревнований, "Золотую лигу", старты в которой проводились в период с 1998 по 2009 год. Серия стартов в рамках «Бриллиантовой лиги» состоит из 14 этапов, которые проходят не только на традиционных европейских аренах, но и в США, Китае и Катаре. За главный приз соревнований ведут борьбу представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена лишь на 7 из 14 этапов.