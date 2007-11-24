Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:00, 24 ноября 2007Спорт
834
Львов увидел хет-трик
Завершились сегодняшние матчи 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Ворскла - Закарпатье 2:0 (Главина 45, Маркоски 55)
Шахтер - Нефтяник-Укрнафта 1:1 (Чигринский 28 - Каракевич 17 пен.)
Карпаты - Таврия 4:0 (Кобин 24, Ковель 30, 54, 65)
Арсенал - Динамо 0:1 (Гиоане 45)
Напомним, что вчера Черноморец выиграл 1:0 (Васкес 74) у Металлурга (Д).
Завтра встречаются Металлист - Заря, Металлург (З) - Кривбасс и Днепр - ФК Харьков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter