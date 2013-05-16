Виталий Кличко собрался в Москву

Как написал в Twitter вице-президент Федерации бокса России, бизнесмен Андрей Рябинский, "Виталий Кличко сегодня подтвердил, что будет присутствовать на нашем боксе 17 мая в Крокус Сити".

Как сообщал УНИАН, 17 мая в Москве пройдет боксерский вечер, главными поединками которого станут бои Александр Поветкин - Анджей Вавжик и Денис Лебедев - Гильермо Джонс. Кроме того, в этот вечер должна определиться судьба осеннего боя Александр Поветкин - Владимир Кличко, который также должен состояться в Москве. Предварительная договоренность о проведении боя россиянина с Кличко-младшим уже достигнута. Однако для того, чтобы этот бой стал реальностью, Поветкину необходимо победить поляка Вавжика.