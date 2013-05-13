Футболисты и тренеры Динамо задекларировали 80 млн грн доходов

Объем налога на доходы, который необходимо уплатить до 1 августа, составляет 13,7 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

По данным ведомства, половина обязательных налоговых платежей – 6,3 млн грн - уже перечислена в бюджет.

По информации налоговиков, в прошлом году футболисты и тренеры «Динамо» задекларировали 65 млн грн доходов, а уплатили в бюджет 10,7 млн грн налогов на доходы физических лиц.

Как сообщал УНИАН, с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, полученных физическими лицами в 2012 году. Завершилась подача деклараций 1 мая. При этом работники органов власти, состоящих на государственной службе, были обязаны подать декларации до 1 апреля 2013 года.

По состоянию на конец апреля, в рамках кампании по декларированию доходов за 2012 год жители Киева задекларировали 7,2 млрд грн доходов, получив при этом налоговую скидку в размере 16,4 млн грн.