Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене

Как передает корреспондент УНИАН, матч равных соперников получился напряженным. Исход обеих партий решился на тай-брейке. При этом оба дополнительных гейма украинец выиграл с большим преимуществом – 7:2 и 7:3.

В итоге - 7:6, 7:6 в пользу украинца.

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Как сообщал УНИАН, в стартовом раунде соревнований Долгополов одолел другого украинского теннисиста Сергея Стаховского.

Соревнования в Мюнхене продлятся до 5 мая.