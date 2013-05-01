Долгополов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Мюнхене
19:01, 01 мая 2013Спорт
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В Мюнхене завершился матч 1/8 финала престижного теннисного турнира, в котором украинец Александр Долгополов в двух сетах одолел россиянина Дмитрия Турсунова и вышел в четвертьфинал.
Долгополов одолел Турсунова/ Фото : rezonans.in.ua
Как передает корреспондент УНИАН, матч равных соперников получился напряженным. Исход обеих партий решился на тай-брейке. При этом оба дополнительных гейма украинец выиграл с большим преимуществом – 7:2 и 7:3.
В итоге - 7:6, 7:6 в пользу украинца.
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Как сообщал УНИАН, в стартовом раунде соревнований Долгополов одолел другого украинского теннисиста Сергея Стаховского.
Соревнования в Мюнхене продлятся до 5 мая.
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