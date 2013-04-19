«Украинские атаманы» уверенно вышли в финал WSB

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинская команда начинала этот матч с форой в одно очко. Накануне, во время процедуры взвешивания, представитель итальянской команды Даниэле Лимоне оказался тяжелее максимально возможного веса и был дисквалифицирован. Тем не менее его бой с Николаем Буценко состоялся как показательный: спортсмены отработали все пять раундов, но судьи не подводили итог.

В дальнейшем состоялись четыре боя, в которых «Атаманы» побеждали по очкам. Василий Ломаченко уверенно одолел Доменико Валентино, Дмитрий Митрофанов в упорной борьбе одолел Мишеля Тавареса, Александр Гвоздик был сильнее Абдельафида Бенчабла, а в решающем поединке Александр Архипенко сумел одолеть Тони Йока.

Таким образом, «Украинские атаманы» вышли в финал соревнований, которые пройдут в столице Казахстана – Астане. Там они встретятся с победителем пары, в которой сошлись мексиканская и казахстанская команды. Первый матч в Мексике выиграли представители Казахстана – 3:2.

Как сообщал УНИАН, финал состоится 10-11 мая.