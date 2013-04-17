Ферро-ЗНТУ и Азовмаш вышли в полуфинал плей-офф Суперлиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, в обеих сериях до четырех побед счет был 3:1 и обе команды проводили свои матчи дома.

Раньше по времени началась игра в Запорожье, где оппонентом «Ферро» были «Черкаські Мавпи». И здесь на протяжении трех четвертей шла более-менее равная игра. Первая 10-минутка завершилась вничью, вторая – с незначительным преимуществом черкассчан, а в третьей хозяева почти догнали оппонентов, проигрывая перед решающей четвертью с символической разницей в одно очко. А уже в четвертом периоде преимущество хозяев было неоспоримым – 22:10. В итоге, 94:83 в матче и 4:1 в серии в пользу запорожского клуба. Лучшим игроком матча в составе победителей стал американский легионер Ричард Гуинн, набравший 23 очка.

В Мариуполе ход матча был совсем иным. Хозяева площадки из «Азовмаша» выиграли в основное время у «Донецка» лишь одну четверть – вторую – с преимуществом в пять очков. Первую, третью и четвертую выиграли гости. Дважды с преимуществом в 2 балла, один раз – в 1. А в овертайме уже перевес хозяев площадки составил символический один балл – 10:9. В итоге, «Азовмаш» выиграл матч со счетом 97:96 и серию со счетом 4:1. Лучшим игроком в составе мариупольцев стал американец Линн Грир – 21 балл.

В еще одной серии киевский «Будівельник» выиграл третий матч в противостоянии с ивано-франковской «Говерлой», сделав счет в серии 3:1. Игра в Ивано-Франковске получилась крайне напряженной и завершилась победой столичного клуба с минимальным преимуществом в один балл – 78:77. Решающей в этом матче стала третья четверть, которую столичные баскетболисты выиграли с разницей в 6 очков. Пятый матч в этой серии состоится 20 апреля в Киеве.

Как сообщал УНИАН, первым полуфиналистом украинской баскетбольной Суперлиги стала львовская «Политехника-Галичина», которая выиграла свою серию у южненского «Химика» со счетом 4:0.