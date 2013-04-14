Украинские штангистки завоевали две медали чемпионата Европы

В первом виде программы у женщин золото завоевала Светлана Чернявская, а серебро – Анна Козенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в женских соревнованиях завершилась первая часть программы – рывок. В этом упражнении не было равных украинкам.

Сначала на помост вышла А.Козенко, удачно выполнившая все три подхода к штанге. Она взяла вес в 95 кг, затем в 98 кг. и, наконец – в 101 кг. Удачно выполнив последнюю попытку, она завоевала промежуточное лидерство.

В списке участниц оставалась только ее партнерша по команде Светлана Чернявская, которая начинала выступления с веса 105 кг. Удачно выполнив эту попытку, она, визуально, не менее легко справилась и со штангой весом в 112 кг. В последней попытке С.Чернявская поднимала штангу весом в 115 кг. и, хоть и с трудом, но справилась и с этой задачей.

Таким образом, С.Чернявская перед вторым видом программы имеет преимущество над ближайшей соперницей в 14 кг. и является явным фаворитом в двоеборье. Медаль в двоеборье является самой престижной в тяжелой атлетике. Так, на Олимпийских играх не разыгрываются награды в отдельных упражнениях, а только в сумме двух видов.

В эти минуты спортсменки начинают соревноваться в толчке.